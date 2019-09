‘Niks mis mee, dat 600.000 kinderen geen tandarts zien’

Het was op de radio dat ik toenmalig PvdA minister van onderwijs Jet Bussemaker vroeg hoe deze generatie studenten dan zou gaan profiteren van het betere hoger onderwijs, gefinancierd door het afpakken van hun basisbeurs. Er kwam een ontwijkend antwoord, want het antwoord was er natuurlijk niet. Geen enkele student zou beter worden van het invoeren van het leenstelsel. En dat het gewonnen geld weer zou worden geherinvesteerd, dat was de grootste fabel ever. Ik zei dat het voor ouders niet meer te betalen viel, om hun kinderen schuldenvrij de studie door te krijgen, dat het de druk op studenten alleen maar zou doen toenemen, maar zoals altijd met politici die iets besloten hebben: je kunt tegen ze aan schoppen, maar beweging is er niet meer in te krijgen.

Toen ik afgelopen week wakker werd met het nasale geluid van PvdA voorman Lodewijk Asscher die het had over het afschaffen van het leenstelsel, dacht ik even dat ik droomde. In een half slaap hoorde ik hem iets zeggen over de druk op deze generatie studenten, over de hoge schulden, over dat hij zelfs vond dat de huidige groep studenten dan gecompenseerd zou moeten worden. Nu was ik goed wakker. Appjes van mijn oudste zoon kwamen binnen die dat laatste niet geloofde. ‘lekker dan’, was zijn commentaar. Hij heeft inmiddels een stevige schuld opgebouwd, waar ik niet teveel aan moet denken.

Destijds riepen mensen al: niks mis mee, als studenten schulden opbouwen. Nee joh, niks mis mee. Er is ook niks mis met het eigen risico van 400 euro bij onze ziektenkostenverzekering, ook als je het niet kunt betalen. Er is niks mis met lange wachtrijen in de psychische zorg, terwijl je weet dat je vrouw zich de volgende dag wel aan een hoge boom wil verhangen. Er is niks mis met voedselbanken, met 600.000 kinderen die geen tandarts zien, of met bejaarden die uren moeten wachten op de thuiszorg. En dat die thuiszorg dan van alles niet in haar ‘takenpakket’ heeft staan.