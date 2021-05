NLDoet gaat toch door: ‘De bewoners hebben er allemaal erg veel zin in’

Het is even behelpen vanwege de coronamaatregelen, maar vrijwilligers zetten zich aankomend weekend toch met hart en ziel in om van de vrijwilligersdagen van NLDoet een succes te maken. Onder andere in Putten en Deventer worden de handen uit de mouwen gestoken.

Voor Harriët van der Ploeg van zorglocatie Parel-Staete in Putten was het een grote opluchting dat NLDoet dit jaar in aangepaste vorm door kon gaan: ,,Onze cliënten hebben allemaal een verstandelijke beperking. NLDoet is voor hen altijd een dag om naar uit te kijken. We doen altijd iets om de bewoners te verwennen.”

Zaterdag zal er een schoonheidsspecialiste komen die de bewoners een behandeling geeft. Ook komt er een vakfotografe die bewoners en twee van hun familieleden op de foto zet. ,,We moeten ons aan de maatregelen houden. De schoonheidsspecialiste en de fotografe krijgen allebei een eigen ruimte waar de foto’s een voor een worden gemaakt. Bewoners konden zich van tevoren op tijden inschrijven. Ze mogen per dag twee personen aan bezoek ontvangen, dus we blijven binnen de regels.” Normaal gesproken wordt NLDoet ook feestelijk gevierd met koffie en gebak en een lekkere lunch. ,,Zaterdag zullen we de bewoners en hun familie op hun kamer verrassen.”

De cliënten van de Parel-Staete kijken volgens Van der Ploeg allemaal erg uit naar zaterdag: ,,Ik was gisteren nog op de groep. Ze vonden het vorig jaar al zo jammer dat het toen niet door ging, maar zo waren er wel meer activiteiten die stopten. Nu is het wel heel leuk dat ze na een saaie coronatijd waarin niks kon weer wat kunnen doen.”

Tientallen mensen minder

Scoutinggroep LOAAH uit Deventer moet het dit jaar met tientallen minder mensen doen dan afgelopen edities. Hans Guchelaar, woordvoerder: ,,NLDoet is altijd een dag waarop we met een hele grote groep van zeker 75 man aan het werk gaan voor projecten in en rondom het clubhuis.”

Van schilderen in en rondom het clubhuis tot het bijwerken van de bosjes of het uitdiepen van de sloot bij de scouting: dit jaar worden de werkzaamheden verspreid over meerdere momenten. ,,We gaan nu op meerdere dagen aan de slag. Deze week hebben we bijvoorbeeld een begin gemaakt met het realiseren van een buitengebouw met een normaal toilet en een invalidentoilet, zodat mensen ook niet het clubgebouw in hoeven om naar het toilet te gaan.”

Festiviteiten

In verband met corona heeft de scoutingclub alle festiviteiten rondom haar 90-jarige bestaan uitgesteld tot september. ,,Het is allemaal behelpen, ook met acties zoals NLDoet. Gelukkig hebben we een tegemoetkoming gekregen van het Oranjefonds, dus financieel redden we het wel.”

Het Oranjefonds stimuleert activiteiten die uit te voeren zijn op 1,5 meter. Van klussen in de buitenlucht in het groen tot online activiteiten, zoals het videobellen met bewoners van een zorgcentrum of een openluchtconcert. Organisaties die klein behuisd zijn, is gevraagd om vrijwilligersactiviteiten te spreiden over meerdere dagen. Vrijwilligers kunnen zich nog steeds aanmelden via oranjefonds.nl.