Nog één verdachte zit vast voor bloederige steekpartij op Ceintuurbaan in Zwolle

Liveblog SV Epe, Groen Wit’62, AZC en WSV kampioen, Alcides doet wat het moet doen en speelt zich veilig

Na het spektakel van afgelopen zaterdag beloofde ook deze speeldag een gedenkwaardige te worden. Dat werd-ie, vooral voor AZC, Groen Wit’62, SV Epe en WSV, die allemaal als kampioen een niveau hoger gaan spelen. Robur et Velocitas en SC Klarenbeek trokken aan het kortste eind in de titelstrijd. Ook in de staart vielen beslissingen. Zo is Alcides ook volgend seizoen actief in de Hoofdklasse, terwijl USV een klein wonder verrichtte door degradatie (voorlopig) te ontlopen.

6 juni