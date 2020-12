Nog nooit zoveel sterfgevallen in Nederland in een jaar, bekijk hier hoe het zit in jouw gemeente

De coronapandemie zorgt voor een enorme stijging in het aantal stergevallen. Nog nooit heeft het CBS, dat de cijfers sinds 1995 op deze manier bijhoudt, zoveel stergevallen genoteerd. In Oost-Nederland overleden in verhouding tot vorig jaar veel meer mensen op Urk, in Oldebroek en in Nunspeet.

Tot nu toe overleden er het afgelopen jaar 156.000 mensen in Nederland, dat zijn er zo'n veertienduizend meer dan normaal. In ruim driehonderd van de in totaal 355 gemeenten nam het aantal sterfgevallen toe. De belangrijkste oorzaak voor deze piek is de coronapandemie. Zowel in de eerste als in de tweede golf is er volgens het statistiekbureau oversterfte, iets dat je ook terugziet in de meeste gemeenten in deze regio. De kleine piek in augustus heeft te maken met de hittegolf.

Sterftecijfer op Urk fors gestegen

In Oost-Nederland zijn Urk, Oldebroek en Nunspeet de uitschieters. Urk behoort tot één van de landelijke gemeenten waar het aantal sterfgevallen het meest is toegenomen. Deze toename komt vooral door de tweede golf.

Op Urk waren in de eerste periode nauwelijks coronabesmettingen, maar het virus sloeg daar in de tweede golf hard toe waardoor Urk al langere tijd één van de grootste coronabrandhaarden van Nederland is. Deze hoge besmettingscijfers zijn ook terug te zien in het aantal sterfgevallen. Sinds de uitbraak op Urk zijn ook de sterftecijfers vrijwel dagelijks hoger dan voorheen.

Opvallende cijfers in Oldebroek

Nunspeet is vooral geraakt in de eerste coronagolf dit jaar, in Oldebroek lag het aantal cijfers in het eerste kwartaal van 2020 hoger dan vorig jaar met de grootste uitschieter begin april.

Ook in de tijdens de eerste golf zwaar getroffen plaatsen als Heerde, Zwartewaterland en Kampen zijn de sterftecijfers hoger dan vorig jaar, maar ligt de piek in de eerste periode van het coronajaar. Dalfsen is ook een uitschieter qua oversterfte, maar heeft geen pieken die duidelijk te linken zijn aan één golf.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Afname in meerdere plaatsen

Ondanks de stijging van het aantal sterfgevallen in Oost-Nederland, zijn er ook plaatsen met een afname . Een opvallende gemeente is Nijkerk dat in het begin van de tweede golf een grote brandhaard was, maar daar is in de sterftecijfers weinig van te zien.

Ook een deel van de Achterhoek valt op, hoewel in bijvoorbeeld Berkelland en Zutphen in de tweede golf een toename van het aantal sterfgevallen zichtbaar is, is het totaal aantal sterfgevallen minder dan vorig jaar. Zutphen kent zelfs de grootste daling ten opzichte van vorig jaar, gevolgd door Steenwijkerland.

Schiermonnikoog het hoogst van Nederland

Landelijk gezien kleuren vooral Brabant en Limburg donkerder dan de rest van Nederland, dat vooral wordt veroorzaakt doordat het coronavirus daar tijdens de eerste golf veel slachtoffers maakte. Het Waddeneiland Schiermonnikoog, dat als langste gemeente van Nederland coronavrij bleef, heeft de grootste stijging ten opzichte van vorig jaar. Het aantal nam daar toe met maar liefst 62,5 procent.

Andere uitschieters zijn Doesburg, Rozendaal, Someren en Heilo. In deze gemeenten is de stijging hoger dan op Urk. In de grote steden, waar corona vooral in de tweede golf hard toesloeg, blijft een grote toename van het aantal sterfgevallen uit.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.