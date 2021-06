Noodlanding vliegtuigje zorgt voor verkeersinfarct rond Apeldoorn, Nijkerk en Zwolle: 51 kilometer file

KAMPS DOET RECHT Scootmo­biel van je moeder stuk? De accu levert toch nog wat cocaïne op

12:00 Ronald Kamps schrijft dagelijks over een rechtszaak uit de regio. Niet alleen over de opgelegde straf, ook over het verhaal erachter. De zaak van vandaag gaat over het stelen van een fiets en een scootmobiel.