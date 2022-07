Noodverordening in heel Harderwijk: protest mag doorgaan, wel met andere route

Dat laatste was oorspronkelijk het plan van de organisatie. Voor het gebied rond de woning van stikstofminister Van der Wal was al een noodverordening van kracht. Dikkeboom woont in Harderwijk en is initiator van de massa-aangifte tegen voorman Willem Engel van actiegroep Viruswaarheid.

Noodverordening in Hierden rond huis minister Van der Wal: ‘Gedrag was zeer intimiderend’

Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Route en voorwaarden

Burgemeester Van Schaik over het verlenen van toestemming voor de demonstratie: ,,Vrijheid van meningsuiting is in Nederland een groot goed. Ik zal daarom meewerken aan het toestaan van een demonstratie binnen onze gemeentegrenzen. Er is mij, met de onrust eerder deze week in Hierden nog vers in het geheugen, veel aan gelegen de openbare en orde en veiligheid te waarborgen.’’