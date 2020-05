‘Normaal gesproken had ik haar omarmd’

We hebben het allemaal nog nooit gedaan. Afgelopen woensdag ging ik twaalf kilometer wandelen met mijn beste vriendin. Normaal gesproken hadden we al minstens vier keer ergens bieren en wijnen gedronken en gegeten in restaurantjes. Nu hadden we elkaar al zes weken niet gezien. Dus liepen we en liepen we over de Veluwe tot de kramp in onze kuiten schoot. Nooit zijn we op anderhalve meter afstand, het idee alleen al was absurd.