Oekraïners in Oost-Nederland geschokt na Russische aanval: ‘Ik zit helemaal te trillen’

LIVE | Kiev waarschuwt volk voor luchtaan­val, Rusland en China ‘wijzen naar Oekraïne’ voor escalatie

Het luchtalarm gaat vanmiddag voor de tweede keer af in de Oekraïense hoofdstad Kiev, vlak nadat het militaire vliegveld in de buurt werd ingenomen door de Russen. Het stadsbestuur roept alle inwoners op zichzelf in schuilkelders in veiligheid te brengen. ‘Opgelet! Dit is een waarschuwing voor een luchtaanval op Kiev’, valt te lezen in een bericht dat het stadsbestuur op Telegram heeft geplaatst.Volg alle ontwikkelingen rondom de oorlog in Oekraïne in dit liveblog.

15:53