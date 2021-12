Omikron vastgesteld in IJsselland, nog geen meldingen in Noord- en Oost-Gelderland

Wanneer en hoe vaak deze nieuwe coronavariant in IJsselland is geconstateerd, laat GGD-woordvoerder Martijn van Leeuwen in het midden. ,,Hoeveel is nu ook niet te zeggen. Bij positieve tests wordt doorgaans namelijk niet onderzocht om welke variant het gaat. Dat gebeurt alleen wanneer daar aanleiding voor is, bijvoorbeeld als mensen in bepaalde landen zijn geweest.” Daarnaast onderzoekt het RIVM monsters steekproefsgewijs.