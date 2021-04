Ommen en Putten zeer populaire kleine reisbestemmingen op Google

De dorpen Ommen en Putten worden door Holidu, een zoekmachine voor vakantiehuizen, gezien als zeer populaire kleine reisbestemmingen op Google. Alleen Zandvoort deed het beter. Het bedrijf deed onderzoek naar de meest gezochte kleine plaatsen in het land in maart 2020 en kwam met een Top 30.

Ondanks de maatregelen rondom corona bleven Nederlanders in maart 2020 op internet zoeken naar informatie over bestemmingen die ze graag zouden willen bezoeken. Ommen en Putten staken in dit onderzoek met kop en schouders boven de rest uit. Ommen had het aantal van gemiddeld 530 zoekopdrachten in maart 2020, terwijl op Putten 460 keer werd gezocht. Alleen Zandvoort stak er bovenuit met 740 zoekopdrachten.

Marjolijn Rhee, initiatiefneemster van het platform Natuurlijkommen.nl en het bezoekerscentrum in de plaats Ommen merkt dat vooral het telefoonverkeer erg is toegenomen sinds maart 2020. Rhee: ,,Natuurlijk Ommen is in 2018 als burgerinitiatief opgezet. We hebben de eerste jaren rustig aan gedaan met de promotie van het dorp, maar we bieden nu steeds meer arrangementen aan in het bezoekerscentrum en laten veel zien op het platform. Het is uitgegroeid tot een portaal dat ontzettend goed bekeken wordt.”

Het bezoekerscentrum is een tijdje dicht geweest vanwege het coronavirus en de maatregelen, maar de vraag om informatie wordt groter. ,,Mensen zijn via ons op zoek naar leuke accommodaties en dan wijzen we hen op Natuurlijk Ommen waar ze aanbieders kunnen vinden. Die vragen komen nu meer binnen dan voorheen. Er komen ook significant meer bezoekers naar het bezoekerscentrum sinds de uitbraak van het coronavirus.”

Volledig scherm Putten heeft in het afgelopen jaar moeilijke momenten gekend, maar heeft in de zomer veel toeristen ontvangen. © Ruben Schipper

Dubbel gevoel

Putten staat op de derde plaats in het onderzoek. Suzanne van den Bor, vestigingsmanager van VVV Putten vindt de waardering een ‘dubbel gevoel’ geven. Van de Bor: ,,We hebben in het afgelopen jaar momenten gekend waarin de lockdowns vrij heftig waren. Op die momenten zagen we een duidelijke daling in toeristen. Vakantieparken, hotels en campings waren gesloten. We hebben toen de negatieve kanten van corona ervaren. Maar als je kijkt naar de zomer van 2020 hebben we ontzettend veel toeristen mogen ontvangen.”

Van de Bor denkt dat de hoge notering ook te danken is aan nieuwe doelgroepen die naar het dorp komen. ,,Door het coronavirus komen toeristen naar de Veluwe die normaal gesproken hun vakanties in het buitenland vieren. We merkten dat ze vooral voor de mooie natuur Putten hebben uitgekozen als pareltje. Mensen kunnen hier, doordat er veel in de omgeving te doen is, in de natuur ook goed afstand bewaren als ze iets willen ondernemen in de buitenlucht.”

Arrangementen

Vooral de arrangementen vonden veel dankbare afnemers: ,,Normaal gesproken verspreiden toeristen zich over arrangementen en evenementen, Nu waren er geen evenementen en kregen we meer boekingen op arrangementen, zoals een traptour en een beleeftour. Je merkt ook dat veel aanbieders in de buitenlucht het drukker kregen dan normaal, zoals Pluktuin het Platteland.”

In het onderzoek werd vooral gekeken op zoektermen als ‘wat te doen’ en ‘activiteiten’ in de betreffende plaatsen. Het onderzoek is uitgevoerd onder alle Nederlandse dorpen en steden onder de 25.000 inwoners. Het volledige onderzoek is hier te bekijken.