Omstreden Chinese camera’s gebruikt in 12 gemeenten in Oost-Nederland: experts vrezen spionagegevaar

Winkeliers gaan zaterdag massaal open en steeds meer burgemees­ters knijpen oogje toe

Burgemeesters in steeds meer gemeenten kondigen aan dat zij zaterdag niet zullen handhaven als winkeliers de deuren openen, ook als dat (nog) niet mag. Zo zijn er onder andere plannen in Zwolle, Apeldoorn en Deventer. Het kabinet beslist vrijdag over een versoepeling van de lockdown. Maar winkeliers zeggen dat zij de regels zaterdag aan hun laars zullen lappen als het land nog langer op slot moet blijven.

12 januari