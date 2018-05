‘Onderwijs-acties gaan door tot bittere eind’, klinkt het in Deventer

Luizenmoeder

Niet actiemoe

De bonden, maar ook de PO-raad (sectororganisatie voor Primair Onderwijs), maakten duidelijk dat de leerkrachten nog lang niet actiemoe zijn. De acties gaan door tot het kabinet met meer geld voor een fatsoenlijk salaris in het basisonderwijs over de brug komt. ,,Wij vragen 900 miljoen euro voor een beter salaris. Daarvan hebben we ongeveer een derde gekregen, maar dat geld was al toegezegd door het vorige kabinet. Het huidige kabinet heeft nog niets aan het salaris gedaan, er is alleen geld gekomen om de werkdruk te verlagen. In de praktijk komt dat neer op ongeveer een halve fte per school. Daar schieten we wat het verlagen van de werkdruk betreft ook niet zo veel mee op. We hebben al een lerarentekort en als de arbeidsvoorwaarden niet beter worden, loopt dat alleen maar verder op’’, waarschuwt voorzitter Rinda den Besten van de PO-raad het kabinet.