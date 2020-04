Onderzoek GGD IJsselland: inwoners ervaren stress door corona en grote zorgen over maatregelen

Zorgen

Deelnemers maken zich het meest zorgen over of anderen de maatregelen goed opvolgen. Bijna zestig procent van de deelnemers is hierover heel erg bezorgd. Ook is ruim de helft van de deelnemers heel erg bezorgd over de economische situatie in Nederland. Daarnaast zijn er zorgen over de gezondheid van familieleden.