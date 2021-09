Onderzoek naar Twents kanaaldrama: Werkzaamheden mede de oorzaak van beschadigde huizen

De provincie is medeschuldig aan de problemen langs kanaal Almelo - De Haandrik.Volgens onderzoeksbureau Deltates is er ‘veel meer duidelijk is geworden voor bewoners en provincie’.

Wat wel zeker is: werkzaamheden zijn mede de oorzaak van problemen langs het kanaal. Dat schrijft Deltares in de eindconclusie, waar deze krant maandagochtend al beslag op wist te leggen, voordat de provincie het rapport presenteerde. Deltares onderzocht wat nu precies de oorzaak is van de 400 beschadigde woningen langs het kanaal.

Woningen met fundering boven veenlaag hebben meer schade

Uit metingen is naar voren gekomen dat er grote zakkingsverschillen zijn tussen woningen. Piping is niet de oorzaak. Wel zijn er samendrukkende lagen - veen, klei en siltig zand - onder woningen aangetroffen. In de gevallen waar funderingen boven de veenlaag is aangelegd, heeft de samendrukking van deze lagen geleid tot verzakkingen en schades. Bij funderingen onder de samendrukkende laag op zandlagen is de verzakking en de schade beperkter.

Vervorming lagen versterkt door werkzaamheden

Vervormingen in samendrukkende lagen kunnen zijn versterkt door de werkzaamheden aan het kanaal, concludeert Deltares. Grondwaterstandverlagingen door vervangen van damwanden door stalen wanden en door droogte hebben een bijdrage aan de zakkingen gehad. Ook kan een tijdjelijke grondwaterverhoging door het baggeren invloed hebben gehad op funceringen.

Huizen verzakken over het gehele gebied sneller

Sattelietgegevens tonen bovendien aan dat de zakkingssnelheid van de panden gebiedsbreed toeneemt met een toename van de dikte van veen in de ondergrond. Veen is dus een belangrijke schakel in het faalmechanisme. Dat de schademeldingen vooral uit de zone nabij het kanaal komen, heeft volgend Deltares daarmee een logische verklaring. Veen komt het meeste voor nabij het kanaal. De dikte van de veenlaag is het grootst dichtbij het kanaal en neemt, veroorzaakt door ontginnging in het verleden, sterk af nabij het kanaal.

Combinatie van oorzaken

Dat er een combinatie van oorzaken ten grondslag liggen aan de problemen langs het kanaal, wist deze krant vrijdag al te melden, na een lek bij de provincie Overijssel. In sommige gevallen zit er veen onder de woning. En soms hebben de werkzaamheden aan het kanaal gezorgd voor versnelling in het optreden van schades. Er is geen sprake van piping, waarbij zand met water in de bodem wegstroomt.

