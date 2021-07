Ongeluk zien, snel foto’s maken: ‘Mensen worden ook nog eens beloond voor dat gedrag’

Gedragspsycholoog Chantal van der Leest: ,,Heftige beelden leveren veel likes op. Dat heeft weer met spanning en sensatie te maken. Dus als je er dan bij bent, iets meemaakt, dan maak je beelden die je vervolgens deelt. Beelden waarvan mensen ‘wow’ zeggen. Je wordt dus ook nog eens beloond voor dit gedrag.’’ ,,Daarnaast speelt de sociale norm een rol. Onbewust kijken we naar wat andere mensen doen en passen ons gedrag daarop aan. Zien we automobilisten een brandende truck filmen, dan denken we: ‘Dat is wat ik ook moet doen in zo’n situatie, zo hoort het.’’ Psychiater/schrijver Bram Bakker uit Zwolle: ,,Heftige dingen filmen is een impulsieve, irrationele actie waarvoor mensen zich achteraf vaak schamen. Bijna niemand verwacht rijk en beroemd te worden door iemand vast te leggen die neergeschoten op het asfalt ligt.’’

José Albers, politie Oost-Nederland: ,,Iedereen mag in de openbare ruimte filmen als hulpdiensten daar geen last van hebben. Ook mag de verkeersveiligheid niet in het geding komen, zoals op de A50 in Apeldoorn onlangs. De vraag is wel of het ethisch verantwoord is om iemand na een zwaar verkeersongeval of misdrijf in beeld te brengen.’’