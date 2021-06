UPDATE Onbegrip in Apeldoorn: kilometers omrijden voor coronastem­pel in gele boekje. ‘Beetje absurd hè?’

4 juni Ja, hij kon het coronastempel in z'n gele boekje alsnog krijgen, maar zou daar wel helemaal voor naar Warnsveld moeten. Als inwoner van Apeldoorn begrijpt Ton Ceelie (71) niet waarom de GGD Noord- en Oost-Gelderland dat niet beter regelde. Het moet toch een kleine moeite zijn om in de grootste stad in de regio ook een plek daarvoor in te richten? Ook Joke Bouwmans (72) uit De Vecht is vol onbegrip.