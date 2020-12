Ook de enige troostdichter van het land heeft soms troost nodig: ‘Ik spreek geen wijze woorden, ik luister wijs’

Dagenlang zit hij op zijn plekje. Wacht. Kijkt. Ziet. In Deventer deze dagen in de Bergkerk, maar eerder in Zutphen in het huisje naast de Berkel, in Zwolle in het brugwachtershuisje. ,,Je moet open staan. Mensen zien. Anders komen ze niet. Dat is best spannend. Soms heb ik een verschillende gesprekken per dag. Soms ook een dag helemaal niet. Ik kan me voorstellen dat mensen dat niet kunnen. Mensen zeggen me: ,,Ik gun elke stad z'n troostdichter. Je doet zo goed werk. Ik antwoord dan 'wat let je?’. Maar niemand doet het.”