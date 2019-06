Ook zo slecht geslapen? Het wordt komende nacht nog warmer

Het warmst was het afgelopen nacht bij Rotterdam, daar werd het niet kouder dan 20,5 graden. Dit is een evenaring van het record. Op 30 juni 1957 werd ook een minimumtemperatuur van 20,5 graden gemeten. In De Bilt was het afgelopen nacht 19,2 graden op het koudste moment. Het record staat 19,4 graden en werd gemeten op 27 juni 1947.

Warme deken

Deze regionale warmterecords hebben we volgens Weeronline te danken aan de wolkenvelden die afgelopen nacht over het land trokken. De bewolking werkte als een deken waardoor de warmte van zondag lang bleef hangen. Vanmiddag wordt het op grote schaal tropisch, verwacht het weerbureau. Hierdoor blijft het vanavond nog lang erg warm en wordt het zeker niet kouder dan afgelopen nacht. De hoge minimumtemperaturen zullen vrijwel zeker als record de boeken in gaan.

Vannacht nog warmer