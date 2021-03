Oost-Nederland geniet van lenteweer: politie handhaaft op overlast en niet op groepsgrootte

VIDEOHet warme lenteweer trok zonaanbidders vanmiddag naar de parken en naar de IJssel. In onder meer Arnhem en Maastricht sloot de politie vanwege de drukte stadsparken, maar zover kwam het in Apeldoorn, Deventer en Zwolle niet.

Vooral langs de IJssel werd volop genoten van het voorjaarsweer. Op de landtong, tussen de spoorbrug en IJsselhotel in Deventer, liggen her en der groepjes met méér dan twee personen.

Groepjes van zes en zelfs zeven mensen liggen over gras verspreid. Dat is meer dan de toegestane twee en anderhalve meter zit er niet altijd tussen de personen. ,,Ja, ik weet het”, zegt Lisa, met een groepje van vijf zonnend. ,,Maar we zien elkaar al zo vaak en nauwelijks andere mensen. Plus, het is in de buitenlucht.” Daarbij zitten ze al ‘zó lang binnen’. ,,We willen even chillen en wij zijn geen risicogroep”, vult vriend Steven aan.

Volledig scherm De Welle langs de IJssel in Deventer, woensdag aan het eind van de middag. © Lisette Kolthof

Park de Wezenlanden

Hangend tegen een bakfiets aanschouwen vriendinnen Lian en Chelle (allebei 28) Park de Wezenland in Zwolle. ,,Het zijn echt wel grote groepen hier en daar. Houd een beetje afstand, zou ik zeggen’’, stelt Lian vanachter haar blauwe zonnebril. Chelle: ,,Het is dubbel: wij als jongeren zijn qua verspreiding het grootste probleem, maar we hebben ook het meest behoefte aan dagen als deze. Dus ik snap het ook wel weer.’’

De politie rijdt met auto en fietsen door het park en spreekt her er der wat mensen aan. Zoals Wessel en Jari (allebei 18), die met blikjes Heineken op het grasveld chillen. ,,Nee, de alcohol was geen probleem. Die agent vroeg of de muziek wat zachter kon,’’ wijst Jari naar de muziekbox.

Volledig scherm Lentedrukte in Park de Wezenlanden. © Pedro Sluiter Foto

Oranjepark

In Apeldoorn nemen agenten vanmiddag het Oranjepark mee in hun ronde. Ze kijken om zich heen en zien dat het goed is. Her en der zitten zitten in totaal zo’n honderd mensen - met name jongeren - op een kleedje. Niet op elkaar geplakt, genoeg afstand. Geen reden om maatregelen te nemen, constateren de dienders.

Het zijn niet alleen jongeren die het stadspark opzoeken. Soepeltjes leggen Jaap en Annie Vellekoop uit Apeldoorn een kleed op het gras. Ze wonen sinds een jaar in het centrum, waar ze in de middag geen zon hebben. Dat ze zich omringd voelen door veelal jongeren, vinden ze juist leuk. ,,Dat spreekt ons toch aan, dat vinden we heel gezellig, om een beetje tussen de jonge mensen te zitten’’, zegt Annie. ,,En we zijn nog redelijk gezond. Daar boffen we ook nog een beetje mee.”

Ze hebben inmiddels de eerste vaccinatie gehad. Ze houden zich, ook al vanwege hun leeftijd, goed aan de coronaregels. ,,We kunnen nog van alles ondernemen. Alleen is het jammer dat we nu al zolang met de coronapandemie te maken hebben.’’

Volledig scherm Jaap (81) en Annie Vellekoop (81) uit Apeldoorn voelen zich prima thuis tussen de jongeren in het Oranjepark. © Maarten Sprangh © Maarten Sprangh

Record Nog niet eerder werd het op 31 maart officieel zo warm als woensdag. In De Bilt steeg de temperatuur in de middag naar 23,8 graden. Op sommige andere plekken in het land was zelfs al sprake van de eerste zomerse dag. Het oude officiële dagrecord stamt uit 2017, toen werd het op deze dag 21,8 graden in De Bilt. Het is deze woensdag de op één na warmste dag in maart ooit gemeten in De Bilt.

Bekijk hier onze meest bekeken video's van dit moment.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.