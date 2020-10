Oost-Nederland kleurt langzaam donkerrood op de coronakaart, meer besmettingen in Flevoland en Noord-Oost Gelderland

Check jouw plaatsHet aantal corona-besmettingen is de afgelopen 24 uur in de veiligheidsregio's Noord-Oost Gelderland en Flevoland toegenomen. In de regio IJsselland werden juist minder besmettingen gesteld. In slechts één gemeente in ons gebied is geen enkele besmetting geteld.

Landelijk gezien bleef het aantal nieuwe besmettingen nagenoeg gelijk. Het RIVM meldde de afgelopen 24 uur 4.548 nieuwe besmettingen tegenover 4.575 van gisteren. Zondag kwam het aantal positieve tests met 4.007 voor het eerst boven de vierduizend.

In zowel de regio's Noord-Oost Gelderland als Flevoland nam het aantal positieve uitslagen toe. In Noord-Oost Gelderland kregen de afgelopen 24 uur 171 mensen een positieve testuitslag tegenover 133 van gisteren. In Flevoland steeg het aantal besmettingen van 72 naar 92. In IJsselland was juist een daling te zien, daar werden in de afgelopen 24 uur 87 mensen positief getest, terwijl dat aantal gisteren nog op 121 stond.

Kaart kleurt donkerrood

In vergelijking met gisteren zijn er flink wat meer gemeentes roodgekleurd. Een gemeente krijgt deze kleur wanneer er 30 personen of meer per 100.000 inwoners positief getest zijn op het coronavirus. Steenwijkerland en Dalfsen blijven deze kleur ook vandaag houden en ook de gemeente Staphorst kleurt weer donker op de kaart. Staphorst ligt deze week onder een vergrootglas, nadat er afgelopen zondag drie kerkdiensten met zeshonderd bezoekers zijn gehouden. Er werd wel gezongen en de mensen hoefden geen mondkapjes te dragen.

Een opvallende is de gemeente Brummen, gisteren had de gemeente nog nul positieve testen, vandaag krijgt ook deze gemeente met 8 positieve testen (omgerekend 38 per 100.000 inwoners) de rode kleur. Ook Olst-Wijhe sluit zich daarbij aan. Daar is het aantal besmettingen van 3 naar 5 gegaan.

Hoewel gisteren vijf gemeenten (Urk, Elburg, Oldebroek, Hattem, Heerde en Brummen) geen besmettingen registreerden is dat er vandaag slechts één. Alleen de gemeente Zwartewaterland hoeft geen positieve corona-gevallen bij te schrijven. Apeldoorn kent de meeste besmettingen in de afgelopen 24 uur. Daar kwamen er 37 bij. Daarna volgen Deventer met 18 besmettingen en Lelystad met 16 besmettingen.

Amsterdam stijgt boven de 15.000

Landelijk gezien zijn de meeste besmettingen wederom in Amsterdam. Daar werden de afgelopen 24 uur 473 positieve uitslagen genoteerd waarmee het totaal aantal besmettingen in de hoofdstad boven de 15.000 uitkwam.

Rotterdam staat nu met 270 positieve tests op bijna 12.000 besmettingen, in Den Haag staat het aantal nu op 8.500 coronabesmettingen. Daar kwamen de afgelopen 24 uur 185 positieve testuitslagen bij. Schiermonnikoog is de enige gemeente waar nog geen enkele besmetting is geregistreerd.

De regio Twente, dat gisteren een flinke stijging liet zien en vrijwel geheel donkerrood kleurde laat vandaag weer een afname zien. Hoewel het aantal positieve test daar gisteren steeg tot 250, werd dat aantal vandaag bijna gehalveerd tot 137.

Twee ziekenhuisopnames in Oost-Nederland

In onze regio zijn de afgelopen 24 uur twee mensen in het ziekenhuis opgenomen. Dat gaat om één persoon uit Apeldoorn en één uit Lelystad. Het RIVM registreerde nul sterfgevallen in dit gebied. Landelijk gezien werden er de afgelopen 24 uur 83 mensen opgenomen in het ziekenhuis. Dertien van hen kwamen op de intensive care terecht.

In totaal liggen er op dit moment 975 mensen in het ziekenhuis, waarvan 785 op de verpleegafdelingen. 190 liggen op de intensive care. Om de zorg beter te spreiden zijn er het afgelopen etmaal 18 mensen naar andere ziekenhuizen gebracht.