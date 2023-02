Oost-Nederland komt in actie: op deze plekken kun je hulpgoederen doneren voor Turkije en Syrië

MET VIDEODoor heel het land zijn acties opgezet om geld en goederen in te zamelen voor de getroffen aardbevingsgebieden in Syrië en Turkije. Op deze plekken kun je in Oost-Nederland terecht als je wil helpen.

Overal schieten de hulpacties als paddenstoelen uit de grond. Hartverwarmend, vindt het Rode Kruis. Toch is er ook een keerzijde waarschuwt de hulporganisatie. Het is volgens het Rode Kruis heel lastig in te schatten op welke plek bepaalde hulpmiddelen nodig zijn. Daarom roept de organisatie op vooral geld te doneren, zo voorkom je dat mensen ter plekke worden belast met middelen waarvan al genoeg beschikbaar is.

Oproep: heb jij ook een hulpactie? Ben jij ook een hulpactie gestart om de slachtoffers van Turkije en Syrie te helpen? Laat het ons weten via online@destentor.nl.

Vanuit Diyanet, Islamitische Stichting Nederland is een landelijke campagne gestart om geld en in te zamelen voor de getroffen gebieden. Veel moskeeën in het land zamelen naast geld ook hulpgoederen in. Zo ook in Oost-Nederland. Op onderstaande locaties kun je terecht om spullen af te leveren.

Apeldoorn

Ook bij de Eyup Sultan Moskee in Apeldoorn worden geld en goederen ingezameld. ,Geld is nu nodig als eerste noodhulp', laat woordvoerder Ayhan Tonca weten. Daarnaast kan ook hier winterkleding, dekens, luiers en zaklampen worden ingeleverd. Maar ook waterkokers, powerbanks en elektrische kookplaten worden er ingenomen. De spullen kunnen tussen 11.00 uur en 18.00 geleverd worden aan de Molendwarsstraat 61.

Deventer

Ook Deventer doet mee aan de inzamelingsactie. Je kunt spullen afgeven bij Almira Zorg en Welzijn in de Smyrnastraat. Twee dagen lang kun je er tot 00.00 ‘s avonds terecht om schoenen, beddengoed, sjaals en andere warme kleding te doneren. Vanuit daar gaan de spullen naar een centraal verzamelpunt in Arnhem.

Volledig scherm Op de inzamellocatie in Deventer worden al de hele ochtend volop dozen ingepakt. © Ruben Meijerink

Organisaties Drawing to Health en Both Social slaan de handen in een. Volgens Drawing to Health-oprichter Irene Weerkamp schieten ze te hulp omdat ze ‘al jaren werken met jongerenwerkers, studenten en universiteiten in dit gebied’. De organisaties roepen Deventenaren op om middelen beschikbaar te stellen.

Familie van een van de medewerksters woont in het gebied. Familieleden van Dudu Turku Eroglu leven en slapen nu op straat. ,,Ze trotseren de vrieskou in de hoop dat de bevingen zich niet verder ontwikkelen de komende uren. Ik weet inmiddels dat mijn familie nog in leven is.’’ Volgens haar is het ‘een van de grootse rampen in Turkije tot nu toe’. Meer informatie over de actie en hoe je kunt doneren vind je hier.

Harderwijk

Met flyers en in whatsappgroepen roept het bestuur van de Mehmet Akif Moskee in Harderwijk mensen op kleding te brengen. Mensen kunnen dinsdag de hele dag kleding brengen naar de moskee aan de Anne Franklaan 5, in de wijk Stadsdennen. Daar wordt alles verzameld, tot een uur of zeven, acht in de avond. De bedoeling is dat dan een vrachtwagen gaat rijden naar het gebied van de aardbeving op ruim 3500 kilometer van hier. Er is vooral behoefte aan jassen, mutsen en warme kleding zegt voorzitter Volkan Fidanci.

Volledig scherm De Turkse Moskee in Harderwijk start een actie om kleding in te zamelen voor het gebied van de aardbeving. © Ruben Schipper Fotografie

Kampen

In de Nebi Moskee in Kampen kun je aanstaande woensdag tussen 19.30 uur en 21.00 uur spullen ingepakt in dozen afleveren. Op sociale media deelt de moskee een bericht met benodigdheden zoals babyvoeding, warme kleding, tenten, slaapzaken en zaklampen. De materialen moeten goed en stevig verpakt zijn en voorzien zijn van een lijst waarop de inhoud beschreven staat. De spullen kunnen worden afgeleverd op het adres Bolwerk 12.

Zwolle

In Zwolle worden door de Unie van Internationale Democraten (UID) spullen ingezameld aan de Hasselterdijk 19. Tussen 20.00 en 22.00 kun je er vanavond, woensdag en donderdag terecht om noodzakelijke goederen als kleding, verwarming en luiers te doneren.

Raalte

Ook in Raalte kan bij de moskee worden gedoneerd. Tussen 12.00 en 20.00 uur kunnen mensen hulpmiddelen afgeven bij de Medine Moskee. ,,Alle hulp kunnen we goed gebruiken! Het rampgebied is 1,5 keer zo groot als Nederland en honderdduizenden mensen slapen op dit moment in tenten en tijdelijke barakken.’’

Vanuit Raalte rijden vanavond vrachtwagens met spullen naar Turkije, schrijft Raalter burgemeester Martijn Dadema namens de Turkse gemeenschap op facebook. De hulpmiddelen kunnen worden afgegeven bij de moskee aan de Oude Molenweg 5.

Langs de deuren Je kunt dus op veel plekken in de regio terecht als je spullen wil doneren. Maar wat nou als je slecht ter been bent, of niet in staat bent om naar een van de locaties te komen en toch graag iets wilt geven? Die vraag hadden Rauf Emre Çiçek (18) en Muhammed Akgün (19) ook. De jongemannen besloten om dan maar met een bus langs de deuren te gaan. In Zutphen, Deventer en Apeldoorn rijden zij langs adressen om spullen op te halen en af te geven op de verschillende inzamelingspunten. Dat doen ze vandaag de hele dag. ,,We merkten dat veel Turken uit de omgeving van Deventer naar Turkije afreizen om te helpen. Wij wilden ook iets betekenen maar hebben niet de financiële middelen om daar heen te gaan", vertelt Rauf Emre. ,,Muhammed heeft een rijbewijs en ik kon een bus lenen van het familiebedrijf.” Sinds de flyer is uitgegaan staat de telefoon van de twee roodgloeiend. ,,We hebben al veel telefoontjes gehad van mensen die willen helpen en ook willen gaan rijden. En, dat vind ik het mooiste, die telefoontjes zijn van mensen met allemaal andere achtergronden en culturen.” Dus wie in de omgeving van Zutphen, Apeldoorn en Deventer transport nodig heeft kan de jongens benaderen. ,,Vooral dekens en warme kleding. De huizen zijn er allemaal vernietigd en de mensen moeten er buiten slapen.” Wie wil dat de jongens langs komen, kan contact opnemen met Rauf Emre via het nummer 06-40895004. De jongens rijden alleen vandaag.

Volledig scherm Rauf Emre en Muhammed halen de spullen vandaag thuis bij mensen op die slecht ter been zijn. © Rauf Emre Çiçek