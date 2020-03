Oost-Nederland werkt thuis vandaag: hoe pak jij dat aan?

Gemist? Politie Harderwijk verlost kind uit een erbarmelij­ke situatie

8 maart De politie van Harderwijk trof vorig weekend een kind aan die in zeer slechte omstandigheden verkeerde. Het was in deze situatie zo erg dat hulp niet kon wachten. De politie licht nog niet toe om wat voor omstandigheden het precies ging. Het kind gaat in ieder geval voorlopig niet terug naar de ouders. De rechter zal op een later moment oordelen hoe het nu verder moet gaan.