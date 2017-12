Op dit moment zijn er 38 Hampshire Hotels in Nederland. Hiervan zijn 21 in eigendom van de familie Dijkstra. Zeventien andere Hampshire Hotels zijn franchisehouder. De familie Dijkstra besloot om de eigen hotels, aldus Leon Dijkstra, voort te zetten onder de naam Eden Hotels. De vraag was wat er daarna zou gebeuren met de overgebleven zeventien Hampshire-hotels.

Naar verwachting gaan vrijwel alle zeventien ´franchisehotels´ over naar de nieuwe licentiehouder, aldus Henrike Lobbes. De drie oostelijke horeca-ondernemers hebben in verband met de overname van de licentieformule het bedrijf Dutch Hotel Group opgericht.

In een toelichting zegt Lobbes dat de veranderingen bij de Hampshire hotels zeker geen negatieve gevolgen voor de werkgelegenheid hebben. ,,Ik denk eerder het tegendeel’’, aldus Lobbes. Bedoeling is dat de zaken voor de franchisehotels ergens in de loop van volgend jaar worden verricht op een in Zutphen te vestigen hoofdkantoor. Ze verwacht dat op die vestiging ook extra personeel nodig is, maar ze kan nu nog niet zeggen hoeveel. De overgebleven Hampshire Hotels liggen verspreid over het hele land, aldus Henrike Lobbes.