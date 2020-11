Op deze stations in Oost-Nederland heb je straks meer plek om je fiets te stallen

Bestaande fietsstallingen worden uitgebreid of er worden nieuwe stallingen geplaatst. Het gaat om de stations in Dronten, Heino, Hardenberg, Kampen Zuid, Raalte en Nunspeet.

De zes stations zijn uitgekozen voor een betere overstap of omdat er in die plaats de komende jaren veel woningen worden bijgebouwd. In het hele land komen op 46 plekken nieuwe stallingen. Daarvoor trekt het rijk in totaal 200 miljoen uit. In totaal gaat het om 100.000 nieuwe fietsplekken, maar een verdeling per station is nog onbekend.

Bij een aantal stations wordt onderzocht of er nog meer plaatsen bij moeten komen. Hierbij gaat om onder andere station Zwolle en dat terwijl daar binnenkort, op 4 december, een megastalling wordt geopend. In de fietsenkelder onder het station is nu plaats voor 5800 fietsen. 300 meer dan waar men vooraf op gerekend had. Of dat genoeg is om alle fietsers te bedienen moet straks blijken.

Volledig scherm De gloednieuwe fietskelder bij station Zwolle biedt plaats aan 5800 fietsen. © Frans Paalman

Veel te vol

Het stallen van fietsen is al jarenlang een kwestie in veel steden. Zo blijkt dat de stalling bij het relatief nieuwe station van Harderwijk nu al te klein is, waardoor er opnieuw veel fietsen rondom het station geparkeerd staan. Dat geldt ook voor Dronten en Kampen-Zuid waar de gemeentes al langer worstelen met chaos in de fietsenstallingen.

Een andere oorzaak waardoor de stallingen snel vollopen zijn de vele bakfietsen, fietsen met kratjes en speed-pedelecs. Deze fietsen zijn de laatste jaren steeds populairder geworden en nemen veel meer ruimte in dan de gewone tweewieler. Het blijft dus zoeken voor NS en gemeenten om aan de toenemende vraag voor stallingen te kunnen voldoen.

Volledig scherm Scooters en fietsen gestald rondom station Harderwijk. © Ruben Schipper

