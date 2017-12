Op tijd naar huis? Hier staat het verkeer vast in onze regio

Al vaker drugsafval gedumpt dan vorig jaar

6 december In Oost-Nederland is dit jaar op 67 plekken plaatsen drugsafval gedumpt: nu al meer dan in heel 2016. Toen werd 66 keer afval gedumpt. Volgens de politie breidt het aantal dumpingen zich uit als een olievlek in Nederland er is er geen sprake van een verschuiving van Brabant naar Gelderland.