Op vakantie overvallen door noodweer waardoor tent, auto of caravan beschadigd zijn: wat nu?

Liveblog Kamper derby eindigt onbeslist, SV Urk verslaat Sportlust met ruime cijfers en tik voor DVS

Na een uitstekende entree in de Derde divisie zakte SV Urk ver weg op de ranglijst. Maar in de eerste competitiewedstrijd na de winterstop toonde de ploeg van Gert-Jan Karsten beterschap. Ook HHC Hardenberg heeft een uitstekende hervatting achter de rug. Dat geldt niet voor DVS’33. De club uit Ermelo verloor op eigen veld van Sparta Nijkerk. Het toetje tussen KHC en Go Ahead Kampen leverde geen winnaar op.