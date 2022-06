Op zoek naar een uitje in de regio? Check hier onze tips dit weekend!

Volledig scherm Straatkorenfestival 'Het Musicale Landleven' in Luttenberg. © H.Korenromp

KORENFESTIVAL

Het Musicale Landleven

Uit volle borst meezingen kan zondag tijdens het straatkorenfestival in Luttenberg. Het centrum is dan gevuld met pop, shanty, dialect en moderne muziek. Van het Raalter vrouwenkoor tot aan The Singing Stars uit Luttenberg. Naast zang is er een braderie en straattheater. Festival ‘Het Musicale Landleven’ begint om 12.45 uur.

Volledig scherm De vissershaven op Urk is dit weekend het decor voor de theaterproductie Eiland in de Verte. © Foto Freddy Schinkel

THEATERSPEKTAKEL

Eiland in de verte

De vissershaven op Urk is vrijdag en zaterdag het decor van het muzikale theaterspektakel Eiland in de Verte. Het stuk vertelt het verhaal van conflict, opoffering, liefde en dood in een snel veranderende wereld net na de drooglegging van de Zuiderzee en is tevens een ode aan Urk en de spankracht van de voormalige eilanders.

Volledig scherm Het zelfportret van Sandra Thie '2020' die de portretprijs in 2021 won. © Nederlandse Portretprijs

EXPOSITIE

Portretten in Good Looking

Zestig portretkunstenaars presenteren 53 schilderijen en 13 beelden op de tijdelijke expositie Good Looking in galerie de Smidse in Ruurlo. Alle portretten zijn na een strenge selectie genomineerd voor De Nederlandse Portretprijs. De expositie is nog tot en met deze zaterdag te zien.

Volledig scherm Elvis Presley (USA-1973) © TMDb

ROCK & ROLLMARKT

Elvis is back!

Grote kans dat je zondag in Steenwijk zomaar oog in oog staat met Elvis Presley. Niet de echte natuurlijk, maar wel met tribute artiest Ciaran Houlihan. Hij treedt op tussen Amerikaanse auto’s, kraampjes vol vintage uit de USA en Rock & Roll fans die vanaf 13.00 uur in het centrum staan.

Volledig scherm Wie heeft er vroeger in dit hemelbed van kasteel Cannenburch geslapen? © Maarten Sprangh

KASTEELBEZOEK

Oud-bewoners komen tot leven

Een aantal karakters van de vroegere bewoners komen zondag tot leven in kasteel Cannenburch in Vaassen. Leuk voor kinderen om de zakenvrouw Anna Margaretha of een van haar kamermeisjes te ontmoeten. Of wat dacht je van de laatste bewoonster Charlotte en kasteelheer Fredrik Johan. Ze laten allemaal zien hoe het leven vroeger in het kasteel was.