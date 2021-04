Opa (83) werd aangereden door man die op de vlucht was voor de politie, kleindochter is boos: ‘Wie doet zoiets?’

De klap was hard. Veel schaaf- en snijwonden, blauwe plekken, zeven gebroken ribben, een gebroken pols en een gebroken kaak. De dader nam, terwijl hij de zwarte scooter had achtergelaten, de benen. En dat neemt de familie Kemner de scooterrijder kwalijk.

Beenmergkanker

Bij Louise Kemner maakt het verdriet over wat haar opa Ben Kemner is aangedaan langzaam plaats voor boosheid. Een paar jaar geleden werd bij Ben Kemner, de oprichter van de bekende bronsgieterij in Cuijk, beenmergkanker geconstateerd. ,,Het rondje om de plas was zijn dagelijkse uitje. Maar kan en durft hij dat straks nog wel? Daarnaast deed hij als vrijwilliger veel voor de beeldentuin in Cuijk. Vanwege corona zijn we nauwelijks bij opa geweest. Ik werk in een supermarkt en wilde geen enkel risico lopen dat ik mijn opa en oma zou besmetten met corona. Als dan dit gebeurt, en ik kan nu niet eens bij hem op bezoek”, dat is verschrikkelijk. ,,Nu denk ik: was ik ondanks corona maar vaker bij hem op bezoek geweest.”

Volledig scherm Ben Kemner. Slachtoffer van een scooterongeluk © eigen foto

Langzaam maar zeker wordt er meer duidelijk over de toedracht van het ongeluk. De bestuurder van de motorscooter was op de vlucht nadat de politie hem op de A73 na grove verkeersovertredingen een stopteken had gegeven, laat de politie weten. Hij reed onder meer over de middenberm en de vluchtheuvel.

Vlucht

In zijn vlucht botste hijop het slachtoffer, op een fietspad waar hij met zijn motorscooter helemaal niet mocht komen. ‘Als iemand wegrijdt bij een aanrijding of een plaats van een verkeersongeval, begaat hij of zij een misdrijf. De straffen die opgelegd kunnen worden bij dit misdrijf variëren van geldboetes tot taakstraffen of gevangenisstraf van maximaal enkele maanden. Maar ook kan het rijbewijs voor langere tijd afgenomen worden afgenomen’, meldt de politie.

,,Toen ik hem daar in het ziekenhuis zag liggen, was hij niet meer de man die hij was”, vertelt zoon Boudewijn. ,,Voor mijn moeder een drama. Mijn vader en moeder zijn een echte twee-eenheid. Ze zijn bijna zestig jaar getrouwd. Mijn moeder vertroetelde hem, zorgde voor zijn medicijnen. Nu is het maar afwachten hoe hij hier bovenop komt. Je moet er niet aan denken dat hij bijvoorbeeld een longontsteking krijgt en het niet redt.”

Louise had een speciale band met haar opa. ,,Hij heeft altijd op mij gepast. Opa is een echte opa. Het afgelopen jaar hebben we talloze keren onder aan het balkon naar hem staan zwaaien. Dinsdag aten we nog op afstand een gebakje voor mijn verjaardag. Een dag later lag hij daar zwaargewond op de grond.”

Ze verwacht van de dader op zijn minst een excuus. ,,Dat is het minste dat hij kan doen. Ik hoop dat hij beseft wat hij heeft gedaan. Vertel wat er gebeurd is”, houdt ze de vermoedelijke dader die al snel door de politie werd opgepakt voor. ,,Ik weet nog niet of, als het ooit op een rechtszaak aankomt, ik de dader in de ogen wil kijken. Het moet voor mij wel iets toevoegen.”

De politie is nog op zoek naar getuigen van het ongeluk of mensen met camerabeelden. ,,Lastig is dat niemand het echt heeft gezien, omdat het net na een bocht ie gebeurd”, zegt Boudewijn. Ja, mijn vader heeft het gezien, omdat de scooter van voren kwam. Maar het ging allemaal zo snel dat hij in eerste instantie dacht dat hij van achter aangereden was.”