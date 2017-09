Oproep Detailhandel Nederland: Doe winkels zondag voor kerst open

Meer minderjarigen halen rijbewijs, Epe spant de kroon in Oost-Nederland

24 augustus Het aantal minderjarigen dat hun rijbewijs haalt, stijgt. Dat blijkt uit cijfers van het CBR. 23 procent van de Nederlandse 17-jarigen haalde zijn of haar rijbewijs vorig jaar. In Oost-Nederland behaalden de meeste minderjarigen in Epe het roze pasje. In Zwolle en op Urk slaagden de minste jongeren voor hun praktijkexamen B.