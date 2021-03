OPROEP | Heb jij een uitnodiging ontvangen voor het AstraZeneca-vaccin? En ben je gaan twijfelen?

Amerikanen kopen Nunspeets familiebe­drijf in raamdecora­tie: ‘Nu gaan we sneller en verder groeien’

5 maart B&C (850 medewerkers) is sinds afgelopen maand in handen van het Amerikaanse Springs Window Fashions (8000 medewerkers). Met de overname krijgen de Amerikanen vaste voet aan de grond in Europa. Andersom wil het Nunspeetse familiebedrijf in raamdecoratie ‘verder en sneller groeien’. ,,Als je mee wilt blijven doen in de Premier League, heb je een bepaalde schaalgrootte nodig”, zegt ceo Michiel Verdonk. Die hoogste divisie kost geld en dat heeft Springs, de nummer twee op de wereldranglijst van raamdecoratie.