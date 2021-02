OPROEP | Hoe kijk jij terug op 1 jaar corona?

,,Er wordt mij bevestigd dat er een patiënt is met het coronavirus in Nederland’’, stamelt toenmalig minister Bruno Bruins, nadat hem tijdens een live-uitzending op televisie een briefje in de hand is gedrukt. Ook al konden we toen nog niet bevroeden welk jaar ons precies zou wachten: dat moment, 27 februari 2020, staat sindsdien in het geheugen gegrift. Natuurlijk we wisten dat er een heel gevaarlijk virus vanuit China zich nu ook in Europa verspreidde. We zagen al vreselijke beelden vanuit Noord-Italië. Maar dat we in grootste crisis sinds de Tweede Wereldoorlog zouden belandden, realiseerde lang niet iedereen zich.