Oproep | Lezers die deze zomer tóch hun vakantie in het buitenland vieren

video Door liefde van ’t Gooi naar ‘de Kop’ gedreven kapper knipt nu ook in Vollenhove

6 juni Richard Boes-Akkerman (38 jaar geleden geboren in Amsterdam) knipte altijd al in het Gooi. In zijn salon in Laren namen BN'ers zoals televisiepresentatrice Anita Witzier en zangeres Jerney Kaagman plaats in de stoel. Enkele jaren geleden werd de kapper door de liefde naar de Kop van Overijssel gedreven, en speelde de hoofdrol in de succesvolle regionale musical Het mysterie Wardenier.