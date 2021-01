Oproep: verbouwing of klus, speciaal vanwege corona?

De Stentor is op zoek naar slimme, handige en creatieve oplossingen. Hebt je in je huis geklust of verbouwd, speciaal vanwege corona? Een thuiswerkplek op zolder, in de kelder, inloopkast of in het tuinhuis? Heb je een of meer studieplekken weten te creëren voor de kinderen? Misschien zelfs een cabine of container in de tuin?