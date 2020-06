Optimisme bij galerie en beeldentuin A-quadraat in Vorden: ‘Het was druk met Pinksteren, dat stemt ons hoopvol’

Een nieuw begin Rij-instruc­teur Arnold is positief over de toekomst: ‘Al wordt het een uitdaging om de achterstan­den in te halen’

4 juni Nog lang niet alle beroepen kunnen weer aan de slag, maar na de versoepelingen van de afgelopen maand kunnen we al wel weer wat meer in deze coronatijden. We praten met mensen die er mee te maken hebben. Wat deden ze de afgelopen maanden en hoe zien ze de toekomst? Vandaag: Arnold Dijkhuizen (39), eigenaar van Verkeersschool Dijkhuizen in Elburg.