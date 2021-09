Oud-motorcoureur Boet van Dulmen (73) om het leven gekomen bij ongeluk in Ammerzoden

Borstbeeld

Begin 2020 werd er voor ‘Den Boet’ in Ammerzoden een borstbeeld onthuld. Van Dulmen reed niet in een fabrieksteam en moest het daardoor doen op minder materiaal dan zijn concurrenten. Toch heeft hij in 1979 de Grand Prix van Finland gewonnen en was in 1981 tweede bij de TT in Assen.