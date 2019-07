Ov-bedrijven gaan boerkaverbod niet handhaven: ‘De nieuwe wet is voor ons niet werkbaar’

De openbaar vervoerbedrijven NS, HTM, RET, Arriva, Connexxion, EBS en GVB trekken zich niets aan van het boerkaverbod en gaan geen moslima’s die hun gezicht bedekt hebben, weigeren in de bus, metro, tram of trein.

Alle medewerkers hebben instructies gekregen dat openbaar vervoer in Nederland van iedereen is en dat reizigers daarom nooit de toegang tot het vervoersmiddel geweigerd mag worden.

Pedro Peters van ov.nl die de woordvoering namens alle ov-bedrijven doet, stelt dat de vervoerders collectief overlegd hebben met de politie en dat daaruit blijkt dat de handhaving van de nieuwe wet bij de politie niet de hoogste prioriteit heeft. De nieuwe ‘Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding’, die 1 augustus ingaat, is daarmee volgens Peters voor de vervoerders onwerkbaar geworden. ,,Politie zegt: het heeft niet onze prioriteit. Dit betekent dat zij bij een melding vanuit het openbaar vervoer niet binnen een half uur bij de bewuste tram, trein, metro of bus is. Nou dat gaat dus bij ons niet werken. De rit moet immers door.”

‘Politie doet handhaving’

De nieuwe wet valt onder het strafrecht, is bij de vervoerders de redenering. Handhaving ligt daarom volgens hen bij de politie en niet bij de openbaar vervoerbedrijven of de boa-controleur (buitengewoon opsporingsambtenaar). ,,De politie is de enige die kan handhaven’’, zegt Peters.

Uit de instructies die alle medewerkers ontvingen blijkt dat zij moslima's met een boerka aan niet mogen weigeren als zij een bus of tram betreden. De medewerkers krijgen evenwel de opdracht zelf te bepalen of zij iemand willen aanspreken om die persoon op de nieuwe wet te wijzen. ,,Onze medewerker moet zelf inschatten ‘zeg ik er iets van of zeg ik er niets van’. Hij kan dan hooguit opmerken: Weet u dat uw gezichtsbedekkende kleding verboden is? En kunt u dit af doen? De moslima wordt echter nooit de toegang ontzegd.’’

Het handelen van ov-medewerkers moet volgens de instructies altijd gericht zijn op de-escalatie. ,,Het personeel moet altijd uitgaan van de eigen veiligheid en van de rust in de tram, metro, bus of trein”, geeft de woordvoerder aan.

‘Nooit problemen gehad’

Peters merkt op dat de vervoerders eigenlijk nooit problemen hebben gehad met vrouwen die hun gezicht bedekten met een boerka. ,,Als er bij een controle om een identiteitsbewijs wordt gevraagd, tonen deze reizigers altijd even hun gezicht. Er is bij ons nooit een probleem geweest.”