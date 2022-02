Over een paar maanden kun je in- en uitchecken met je bankpas: het begon allemaal in Lelystad

Lelystedelingen omarmden de proef. ,,Een derde van de buspassagiers die op saldo reist, checkte in en uit met een bankpas of creditcard”, zegt Nikkie Smit, woordvoerder bij vervoersbedrijf Arriva. ,,En dat doen ze alsof ze nooit anders hebben gedaan. We krijgen geen klachten of vragen. Dat hadden we niet verwacht. We willen wel services verbeteren; het is niet voor niets een proef.” Nou ja, een klacht dan, merkte ze. ,,Bij in- en uitchecken ging geen piepje en dat maakte reizigers onzeker of alles wel goed ging.”