Overbieden is nu ook de norm op huizenmarkt in deze regio, ‘dit is voor niemand meer leuk’

KaartWie in Oost-Nederland een huis wil kopen, moet steeds vaker diep in de buidel tasten. In het verspreidingsgebied van de Stentor ging afgelopen jaar 40 procent van de woningen boven de vraagprijs weg. Dat was in 2019 nog ‘slechts’ 25 procent. Zwolse makelaar Bärbel de Groot: ,,Een huis kopen moet leuk zijn, maar dit is voor niemand meer leuk.”

Dat de huizenmarkt het afgelopen jaar nog meer oververhit geraakt is blijkt uit cijfers die de Stentor heeft opgevraagd bij de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM). Uitschieters in het oosten van het land zijn de gemeenten Lelystad en Dronten.

In Lelystad werd maar liefst 84 procent van de huizen boven de vraagprijs verkocht. In Dronten gaat het om 79 procent. Ook in Zwolle (64%), Deventer (59%) en Kampen (56%) werd een ruime meerderheid boven de originele prijs verkocht.

Quote Er is hier te weinig aanbod, zeker in de prijsklas­se 3 tot 3,5 ton Wim Voerman, makelaar in Lelystad

In het laatste kwartaal van 2020 werd in Lelystad zelfs 91 procent van de woningen boven de vraagprijs verkocht. Makelaar Wim Voerman uit Lelystad merkt dagelijks dat er fors wordt overboden. ,,Er is te weinig aanbod, waardoor we niet aan de vraag kunnen voldoen. Zeker in de prijsklasse 3 tot 3,5 ton.”

40.000 euro overbieden? Geen probleem! Morgen geeft de Stentor je via een uitgebreide reportage een inkijkje in de gekte op de huizenmarkt in Oost-Nederland.

In kleinere gemeenten speelt hetzelfde. In 2019 werd bijvoorbeeld in de gemeente Staphorst nog maar 7% van de huizen boven de vraagprijs verkocht. In 2020 was dit bijna een derde. In Dalfsen en Ommen steeg het ook flink. In 2020 werden bijna drie keer zo veel huizen boven de huisprijs verkocht dan in 2019.

Corona-effect

In het westen van het land is overbieden al jaren de norm. Op landelijk niveau wordt inmiddels zelfs meer dan de helft van de woningen boven de vraagprijs verkocht. Wat opvalt is dat nu ook in middelgrote steden in het oosten de druk lijkt toe te nemen.

Quote De huizenprij­zen waren schappe­lijk, nu zie je een inhaalef­fect Erik Brouwer, Hoogleraar Stichting Economisch Onderzoek

Experts noemen als verklaring het corona-effect: mensen die voorheen naar een kantoor in het westen moesten en daar nu door het thuiswerken nog maar twee dagen hoeven te zijn, verleggen hun blik naar het betaalbare oosten. ,,De huizenprijzen in steden als Lelystad, Deventer en Zwolle waren ten opzichte van het westen zeer schappelijk, wat je nu ziet is een inhaaleffect”, vertelt Erik Brouwer, onderzoeker risico’s bij Stichting Economisch Onderzoek in Amsterdam.

In onderstaande interactieve kaart zie je hoe het percentage verkochte huizen boven de vraagprijs in Oost-Nederland de afgelopen jaren toenam:

