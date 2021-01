Overijssel en Flevoland hard getroffen tijdens tweede coronagolf: oversterfte relatief hoog

In de tweede golf van de coronapandemie overleden relatief veel mensen in Flevoland en Overijssel. Beide provincies staan hoog in de lijst met de relatieve oversterfte in deze periode.

Er overleden gedurende de tweede coronagolf - gerekend van 21 september tot en met 27 december - bijna 48.000 mensen. Dat zijn er zo'n 6700 meer dan normaal in deze periode. De relatieve oversterfte was het hoogst in Noord-Brabant (20,6 procent) en Zuid-Holland (20,4 procent).

De verschillen met Utrecht, Overijssel en Flevoland zijn minimaal. Die drie provincies volgen met zo'n 20 procent oversterfte. Gelderland doet het, in verhouding tot de rest van het land, gemiddeld met 16,7 procent oversterfte. De cijfers in de meest noordelijke én meest zuidelijke provincies zijn relatief het gunstigst. Zeeland is de situatie het minst beroerd (0,9 procent).

Volledig scherm De oversterfte uitgesplitst per provincie. De verschillen tussen de bovenste vijf zijn klein. © CBS

Zorggebruikers

In week 52 (21 tot en met 27 december) overleden 3800 mensen. De sterfte bij mensen met langdurige zorg is verder toegenomen. Er overleden bijna 40 procent meer langdurige zorggebruikers dan je in deze periode zou verwachten. Bij de overige bevolking is het aantal overledenen vrijwel normaal voor de tijd van het jaar.

In de week van de kerstvakantie overleden in Flevoland 56 procent meer mensen dan in diezelfde periode in 2019. Toen waren het er 39, in 2020 waren het er 66. Ook in Overijssel (27 procent) en Gelderland (25,9) stierven aanzienlijk meer inwoners dan een jaar eerder.

