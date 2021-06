Overijssel scoort minder op lijst met snelstgroeiende bedrijven in Nederland: is dat erg?

Van welke bedrijven is de omzet in het afgelopen jaar het snelst gegroeid? Met die vraag in het achterhoofd wordt ieder jaar een ranglijst gemaakt met 250 ondernemingen door de Kamer van Koophandel, Erasmus Centre for Enterpreneurship en ondernemersplatform NLGroeit. In het afgelopen coronajaar blijken vooral bedrijven in digitalisering, dienstverlening en nieuwe media succesvol te zijn geweest.