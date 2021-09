Pas bij de vierde automaat kan koopman Marco Kros uit Apeldoorn zijn klinkende munt storten: ‘Het is een drama’

Verontwaardigd vertelt groente- en fruithandelaar Marco Kros uit Apeldoorn over zijn maandagavond. Na een dag op de markt wilde hij de verdiende biljetten storten bij Geldmaat. ,,Want mijn bank is gesloten als ik tijd heb. Ik moest langs vier automaten, voordat ik mijn geld kon storten. De een had storing, de ander was vol. Drama. Het voelt onveilig met contant geld in de auto eerst de halve stad door te moeten rijden.”