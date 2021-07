Pas op, de vliegende mieren zijn er weer! Dit is waarom je de kleine beestjes overal ziet

Help, overal in de regio zie je ze weer: vliegende mieren. Waar komen deze gevleugelde kruipertjes vandaan, en waarom zien we ze elk jaar weer? De Stentor zoekt het voor je uit.

Je ziet de kleine diertjes overal weer door de lucht zoeven omdat ze in deze periode met een zogenaamde 'bruidsvlucht’ bezig zijn. ,,Ergens zo rond juli en augustus krijgen de koninginnen vleugels en vliegen ze de lucht in", is de uitleg van stadsecoloog André van Kleinwee. ,,Daar treffen ze de bevoorrechte mannetjes, die tijdelijk ook vleugels hebben gekregen, en doen ze de bruidsvlucht. Het vrouwtje ontvangt bij dit tafereel voldoende zaad om voor de rest van haar leven bevruchte eitjes te leggen.” De mannetjes moeten dit ritueel met de dood bekopen.

Brokkenpiloten

De Rotterdamse stadsecoloog André de Baerdemaeker vertelt dat de dieren, vanwege hun tijdelijke vleugeltjes, 'enorme brokkenpiloten zijn'. ,,Het is alsof je zonder enige vliegles de stuurknuppel moet bedienen. Daarom zie je mieren overal neerstorten, in je haar of in je drankje. En vogels vinden ze een lekker hapje. Het is een ware massaslachting.’’ Toch is de vlucht niet vruchteloos. ,,Ze gaan met miljoenen mieren tegelijk de lucht in. Dan zijn er altijd wel wat mieren die het redden.’’

Zwoele zomerdagen

De mieren vliegen vooral op warme dagen, zoals vandaag, uit. Van Kleinwee: ,,Ze weten wel wat het beste moment is om uit te vliegen. Daar wachten ze letterlijk op onder de grond. As het slechter weer is wachten ze nog even. Reken maar dat ze staan te popelen om er op uit te gaan.” Maar waarom ze precies de zwoelste dagen van het jaar gekozen worden voor het uitvliegen, dat is onbekend, legt bioloog en mierenkenner Jinze Noordijk van het EIS Kenniscentrum Insecten uit. ,,Het kan met de temperatuur in de lucht te maken hebben, met de warmte van de bodem, maar ook met de luchtvochtigheid.”

De mieren zitten onder de grond. De werksters van de kolonie, die het eten verzamelen en vaak buiten komen, hakken de knoop door over wanneer er uitgevlogen gaat worden. Noordijk: ,,Op een gegeven moment maken ze de nestopeningen groter, anders passen de koninginnen er niet doorheen. Daarna jagen ze de andere mieren letterlijk het nest uit.”

Volledig scherm Een vliegende mier. © Shutterstock

Niet voortplanten met broers

De bedoeling is dat alle buurtkolonies ook op dat moment hun bruidsvlucht beleven. ,,Dan kunnen koninginnen paren met mannetjes van andere nesten. Ze moeten zich immers niet voortplanten met hun broers, dan krijg je verzwakte koninginnen.’’

‘Een beetje begrip’

En geen zorgen, vliegende mieren doen mensen niks kwaad. ,,Ze duwen alleen wat zand omhoog in de tuin’’, zegt Noordijk. Ook Baerdemaeker onderstreept dat. ,,Heb een beetje begrip. Die arme mieren hebben het ook niet makkelijk. En het is doorgaans binnen een dag alweer voorbij.” Van Kleinwee: ,,Ga vooral van het tafereel genieten. Het is een prachtig fenomeen van Moeder Natuur!”,

Wegmieren In Nederland zien de meeste mensen volgens Noordijk alleen de bruidsvlucht van de zogenoemde wegmier. ,,Die leeft onder allerlei stoepen en in vele tuinen, oftewel dichtbij mensen’’, zegt hij. ,,En hun vlucht vindt meestal overdag plaats. Bij andere soorten gebeurt het bijvoorbeeld juist ‘s nachts.’’

