Peiling | Lopen in lockdown: Worden we actiever?

Om te kijken of lezers van de Stentor hun bewegingspatroon hebben aangepast in dit crisisjaar staat hier onder een peiling. Uit verhalen is gebleken dat mensen heel creatief zijn om toch aan hun beweging te komen: zoals in het bos boomstammen tillen of alleen of met hun kinderen gingen trainen in de speeltuin. En omdat buikvet je kwetsbaarder zou maken voor coronavirus, besloten veel mensen niet alleen aan een dieet te beginnen, maar ook meer te gaan bewegen.