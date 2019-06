Pinksterweekendtips: aaltjes eten en sloeproeien in Harderwijk, schapen scheren in Zwolle

Een kunstfietsroute, een sloeproeiwedstrijd, een schaapjesscheerder en een broeierige nachtclub: het Pinksterweekend biedt - mits het weerbeeld het toelaat - veel vertier in de regio. Een overzicht.

Ribs & Blues in Raalte

Ribs & Blues in Raalte gooit het dit jaar over een andere boeg. De organisatie van het driedaagse festival vertikt het om opnieuw gigantische sommen neer te tellen voor topbands. De invulling van beide Pinksterdagen blijft nagenoeg onveranderd, maar het evenement (zie video onder) wordt op zaterdag in een nieuw jasje gestoken: met minder bekende optredens en de opening van de Delta Club, ‘die moet aanvoelen als een broeierige Vegas-achtige nachtclub’. Waar je in voorgaande jaren tot 30 euro kwijt was aan een entreeticket, is de toegang zaterdag gratis. Als we bluesgoeroe en voetbalanalist Johan Derksen mogen geloven, is het optreden van bluesrockgitarist Laurence Jones, de gang naar het centrum van Raalte alleen al waard.

Sloeproeiwedstrijd tijdens Aaltjesdagen

De Aaltjesdagen in Harderwijk stonden de voorbije jaren met cultuur, muziek en lekkernijen al garant voor ontspanning en amusement. Aan het festival wordt dit jaar een sportevenement aan toegevoegd: de sloeproeiwedstrijd. Organisatie De Mac tracht met de race ‘Haal op, gelijk, in Harderwijk’ 25 sloepen door de nieuwe boulevardgracht te laten varen en zo de – naar schatting – naar schatting 40.000 toeschouwers vanaf een terrasje, het strand of de oude vissershaven een extra spektakelstuk te bezorgen.

Lepeltje lepeltje in Park Wezenlanden Zwolle

Lepeltje Lepeltje heeft een nieuwe datum en locatie voor haar editie in Zwolle gevonden: het Pinksterweekend en Park de Wezenlanden. Aan de succesvolle setting wordt nauwelijks getornd, want ook dit jaar komt de muziekliefhebber en fijnproever met optredens van De Alliantie en DJ Cuzco en tientallen mobiele keukens goed tot zijn trekken. Ook de entreeprijs voor het foodtruckfestival dat zaterdag van 12.00 uur tot 00.30 uur duurt, is onveranderd gebleven: gratis.

Oer is stoer

Wie meer van de nostalgie is, komt bij Oer is Stoer waarschijnlijk beter tot zijn trekken. In wijkboerderij de Klooienberg in Zwolle wordt elk jaar op Tweede pinksterdag het inmiddels bekende schaapscheerdersfeest gehouden. Daar kun je zien hoe een schaapsheerder zijn 350 schapen voor het eerst en voor het laatst dit jaar ontdoet van hun dikke, wollen vacht, maar ook aan eeuwenoude Hollanse activiteiten als pottenbakken en garenspinnen deelnemen. Werkgroep IVN-Oerschool organiseert het parcours, dat jongeren (en niet-jongeren) met een strippenkaart voor €2,50 kunnen doorlopen.

Tekst loopt door onder Facebookbericht

Slippers op stadsstrand Soap in Apeldoorn

De naam verklapt het al een beetje. Slippers is een nieuw maandelijks strandfeest. Stadsstrand Soap in Apeldoorn organiseert tegenwoordig elke eerste vrijdag van de maand een beachparty, voorzien van cocktails, barbecue en beachvibes. De dresscode laat zich raden. Slippers duurt van 17.00 uur tot 23.00 uur en is gratis toegankelijk.

‘Kunstfietsroute van hier tot ginder’ in Salland