Pinksterweekendtips: van stripfestival en beachvolleybal tot Opwekking

Het pinksterweekend biedt volop zon en vrije tijd, er is alle reden om eropuit te trekken! De redactie van de Stentor zet wekelijks een paar tips op een rij. Van bidden en zingen tot 'gluren' naar bruggenbouwers of misschien wandelen op blote voeten; wat gaat het worden?

Opwekking

Misschien niet voor iedereen het ideale uitje, maar voor de christenen onder ons is de Pinksterconferentie in Biddinghuizen dé plek waar je dit weekend naartoe moet. Naast seminars en preken zijn er veel muziekoptredens. Een paar hoogtepunten: het concert zaterdagmiddag van de Australische groep Sons of Korah, de sing-in op zondagmiddag op het hoofdveld en maandagmiddag een concert van de populaire gospelgroep Trinity. Waar? Op het evenemententerrein bij Walibi aan de Spijkweg.

Inktvingers

Zaterdag begint de derde editie van het comicfestival Inktvingers in Zwolle. In de Stadkamer (bibliotheek) hangt werk dat is gemaakt en geselecteerd door Stripmaker des Vaderlands Margreet de Heer. Om 15.30 uur geeft Joost Pollman een inleiding; hij is de striprecensent van de Volkskrant. Ook is er een bijzonder optreden van klankuitvinder en voormalig striptekenaar Yuri Landman, onder meer bekend van zijn samenwerking met de Belgische groep dEUS.

Busbrug

Vroege vogels die houden van grote kranen en zware machines kunnen zaterdagochtend vanaf 2.15 uur terecht bij City Post aan de Westerlaan 51 in Zwolle. Daar is een grote tribune neergezet waar belangstellenden kunnen kijken naar het inrijden van de nieuwe busbrug. Het gevaarte meet ruim 245 meter en wordt eindelijk op zijn plek gezet. Overdag tussen 9.00 en 16.00 uur wordt bij datzelfde City Post alles uitgelegd over deze bijzondere busbaan.

Blotevoetenwandeling

De boswachter van Geldersch Landschap & Kasteelen houdt zondag een blotevoetenwandeling op landgoed Staverden bij Ermelo, bekend van het kasteel en de bijbehorende witte pauwen. Ook voetspecialist Robin Captijn doet mee. Hij legt uit hoe gezond het is om langzamer te wandelen en meer te voelen. Zo hoor en ruik je bijvoorbeeld meer. Wel even een nat washandje meenemen om de vieze voeten schoon te maken... De wandeling begint om 14.00 uur op de parkeerplaats aan de Uddelermeerweg en duurt ongeveer twee uur. Reserveren via http://glk.nl/evenementen.

Keuken Karavaan Foodtruck Festival

Wie van lekker eten houdt kan van zaterdag tot en met maandag terecht op het Keuken Karavaan Foodtruck Festival in Apeldoorn. Dat vindt plaats op het Zwitsalterrein aan de Vlijtseweg. 'Keukens op wielen' serveren daar hapjes en maaltijden. Een uitje voor de hele familie. Op zaterdag van 16.00 tot 00.00 uur, op zondag van 14.00 tot 22.00 uur en op maandag van 12.00 tot 21.00 uur. Ook leuk: de toegang is gratis.

Pinksterbrocante

Van oud porselein tot sierlijke penduleklokjes, bij Paleis Het Loo in Apeldoorn vindt van zaterdag tot en met maandag de jaarlijkse Pinksterbrocante plaats. Oude spullen met een verhaal, allemaal te koop op het stallenplein van Paleis Het Loo. Voor kinderen die geen trek hebben in dat gesnuffel is er een speciaal Kinderatelier. Volwassenen betalen 7,50, kinderen 2,50 euro. Met een ticket mag je de markt op, het Stallenplein bekijken, maar ook het paleisdak op en de tuinen en het paleispark in. Wanneer? Op zaterdag en zondag van 10.00 tot 17.00, op maandag van 10.00 tot 16.30 uur.

Beachvolleybal