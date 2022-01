Politie heropent onderzoek naar 'puzzelmoord' op Halil Erol uit Steenwijk: mogelijk nieuw bewijs

De politie heropent het onderzoek naar de moord op Halil Erol . De Steenwijker werd bijna twaalf jaar geleden vermoord, maar mogelijk nieuw bewijs wijst op de mogelijkheid dat het slachtoffer later dan gedacht is overleden.

Anderhalf jaar geleden werd Matthias M. (45) veroordeeld tot tien jaar cel en tbs voor de moord. Hij zou het slachtoffer hebben vermoord en in stukken hebben gezaagd. In aanloop naar het hoger beroep is bij het Gerechtshof in Arnhem door de nieuwe advocaat van M., Tony Boersma, gevraagd om heropening vanwege ontbrekend onderzoeksmateriaal. Ook zou een nieuwe getuige gehoord moeten worden.

Uit gegevens die zijn gevonden op de telefoon van Erol blijkt zou blijken dat er met die telefoon ongeveer een half uur telefonisch contact is geweest met een telefoonnummer uit Duitsland. Dit gesprek vond plaats op 21 februari 2010, twee weken nadat Erol op 6 februari omgebracht zou zijn.

Vrouwelijke getuige

Deze gegevens stonden nog niet in het strafdossier van de zaak. Daarnaast zijn er aan het dossier stukken toegevoegd die wijzen naar een vrouwelijke getuige, die over het slachtoffer zou hebben gezegd dat de ‘armen en benen eraf zouden gaan’, wat ook daadwerkelijk is gebeurd.



Matthias M. is in hoger beroep gegaan, dat proces loopt momenteel. Tijdens een pro forma zitting op 13 december vorig jaar zijn de onderzoekswensen van de verdediging ingediend. Zijn advocaat wil duidelijkheid over de ontbrekende bewijsstukken. Begin maart staat een nieuwe pro forma zitting op de rol. Wanneer de zaak inhoudelijk wordt behandeld is nog niet bekend. De nieuwe getuigenverhoren starten binnenkort.

De moord

Halil Erol, een vriendelijke huisvader uit Steenwijk, verdwijnt begin februari 2010 spoorloos na een bezoekje aan zijn ex-vrouw. Een maand na zijn mysterieuze verdwijning wordt zijn auto uitgebrand teruggevonden in het Groningse Haren. De politie beschouwt de zaak vanaf dat moment als een misdrijf.



In juni 2010 en 2013 worden op verschillende plekken zakken met lichaamsdelen gevonden van Erol. De lichaamsdelen werden verpakt in een dekbedovertrek en polyester hoezen, waarop het DNA van Matthias M. werd gevonden. Het hoofd en de handen van Erol zijn nooit gevonden.

Hieronder vind je een tijdlijn van alle gebeurtenissen rondom de moordzaak op Halil Erol. Voor een optimale weergave klik je op de pijltjes rechtsonder voor groot scherm. Je mobiel kun je vervolgens draaien. (Visualisatie: Dominique Voss)

