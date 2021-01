Politie in Oost-Nederland blijft alert voor potentiële rellen: ‘Nog steeds signalen van mogelijke onrust’

Economie klimt in 2021 razendsnel uit het dal, voorspel­len experts: ‘Het nieuwe jaar eindigt in een 9’

4 januari De economie staat er eind 2021 goed voor. We klimmen in razend tempo uit het dal, voorspellen experts. Jacco Vonhof, de Zwolse voorzitter van MKB Nederland: ,,We gaan van rapportcijfer 4 (nu) naar 9 (eind 2021). Maar tot die tijd blijven we nog wel veel last houden van de pandemie.”