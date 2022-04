Politie Oost-Nederland gebruikte in 2021 flink meer geweld dan jaren ervoor: ‘Komt door corona’

KaartPolitieagenten in Oost-Nederland moesten vorig jaar 2520 keer geweld toepassen. Dat is een toename van 14,5 procent ten opzichte van 2020 en 31,3 procent ten opzichte van 2019. Dat blijkt uit geweldcijfers van de politie. In heel Nederland pasten agenten 18.477 keer geweld toe in 2021: zo’n tweeduizend keer meer dan in in 2020.

Oost-Nederland staat met de toename van 14,5 procent op de derde plaats als het gaat om meer gebruik van geweld door politieagenten. De eenheid Limburg paste 18 procent meer geweld toe dan een jaar eerder (1025 geweldsincidenten), Den Haag 16,4 procent (2911 geweldsincidenten).

Midden-Nederland, waartoe Flevoland behoort, noteerde 1530 geweldsincidenten een stijging van 2,4 procent.

Bij de incidenten in Oost-Nederland waren volgen de politie 1649 agenten betrokken. Het ging daarbij om het gebruik van een vuurwapen, een wapenstok, peperspray of fysiek geweld.

Zie hieronder hoeveel geweldsincidenten er plaatsvonden waarbij de tien politie-eenheden in Nederland bij waren betrokken:

Corona

De politie wijt de stijgende geweldscijfers aan het effect van corona op de samenleving. Politiechef Frank Paauw: ,,We doen ons werk in een samenleving waarin ongenoegen is en gezag ook steeds vaker ter discussie staat. Dat zie je terug in de aard van de incidenten. In die situaties moeten, kunnen en willen wij ingrijpen en zetten onze mensen een stap naar voren.’’

Het totaal aantal incidenten in 2021 waar politieagenten op af werden gestuurd, bedroeg volgens de politiecijfers 14.980.803. Dat zou betekenen dat er bij 0,12% geweld wordt gebruikt door de politie. Een percentage dat Paauw tevreden stemt.

,,Het liefst gebruiken we geen geweld en daarom ben ik tevreden dat we ook zien dat collega’s bij 99% van de incidenten géén geweld hoefden te gebruiken.’’

Registratie

De politie brengt sinds drie jaar cijfers naar buiten als het gaat om gebruik van geweld door agenten. ,,Dat stelt ons in staat beter te beoordelen hoe de geweldsinzet is gegaan, of het goed is gegaan en of we het een volgende keer opnieuw zo zouden doen”, zegt Paauw.

Vorig jaar is het toepassen van geweld van 2279 politieagenten beoordeeld, waarvan 90 procent professioneel en binnen de wet was. Bij 231 agenten was sprake van niet-professioneel handelen en volgden maatregelen.

Elke politie-eenheid heeft een commissie die situaties toetst als agenten een vuurwapen hebben gebruikt of wanneer meer dan licht letsel is ontstaan. Deze commissie brengt advies uit aan de politiechef. Daarna kunnen tucht- of strafrechtelijke maatregelen volgen. Paauw: ,,De samenleving moet erop kunnen vertrouwen dat de politie geweld professioneel inzet.”

Overijssel en Gelderland De regionale politie-eenheid Oost-Nederland bestaat uit de districten IJsselland, Twente, Noord- en Oost Gelderland, Gelderland Midden en Gelderland Zuid. Het hoofdkantoor en de meldkamer zijn gevestigd in Apeldoorn. Naast Oost-Nederland zijn er nog negen regionale eenheden van de Nationale politie.