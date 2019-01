Politie Oost-Nederland rolt steeds meer drugslabs op

Werden er in 2015 nog slechts 7 drugslabs opgerold, in 2017 waren het er 9, het afgelopen jaar werden 19 laboratoria opgespoord waar synthetische drugs werden vervaardigd. Behalve productieplekken worden er in Oost-Nederland ook steeds meer opslaglocaties van synthetische drugs gevonden: 6 in 2015 , 12 in 2017 en 16 in 2018.