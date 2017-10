Politie zet virtuele deur open

Via Facebook de politie op de vingers kijken. Vandaag kan dat bij alle 27 politieteams in Oost-Nederland tijdens de zogeheten 'mega-volgdienst'. Nooit eerder hielden zoveel politieteams tegelijk een dienst die live te volgen is op Facebook.

Een voortrazende BMW op de hielen gezeten door een politiemacht. Een helikopter bracht op 20 juni de achtervolging van Arnhem-Noord tot Nijmegen prachtig in beeld. Het filmpje ging viraal zoals dat heet. Meer dan een miljoen mensen zagen de bloedstollende beelden op de Facebookpagina van het politieteam Arnhem-Noord.

Het zijn kijkcijfers waar menig omroep jaloers op zou zijn. De politie weet met sociale media steeds meer mensen te bereiken. ,,En omgekeerd. Mensen maken veel gebruik van Facebook en Twitter om vragen te stellen of meldingen te doen. Dat is een tendens waar we niet meer omheen kunnen", zegt woordvoerder Simen Klok van de politie Oost-Nederland.

Agente Vera Bout heeft onderzoek gedaan naar het gebruik van sociale media door de politie. ,,Mensen willen getuige zijn van wat er in de wijk gebeurt. Dat verklaart het succes van de Facebookpagina's van de politieteams. Ik heb gemerkt dat landelijke politiecampagnes niet altijd aanslaan op die pagina's. De mensen willen lezen maar ook meepraten over spannende zaken in hun wijk", vertelt Bout.

Arrestaties

Of Facebook leidt tot meer arrestaties kan Klok niet zeggen, omdat daar simpelweg geen onderzoek naar is gedaan. ,,In het tijdperk voor de sociale media kregen we ook veel reacties op oproepen in de reguliere media. De respons is nu natuurlijk wel sneller. Zo hebben we na een mishandeling in Velp het signalement van een verdachte op Facebook geplaatst. Binnen een dag hadden we hem te pakken", zegt Klok.

Met de 'megavolgdienst' van vandaag sluit de politie de Week van de Veiligheid af. Klok: ,,Niet alle teams zullen de dienst op dezelfde wijze inrichten, maar we vragen mensen wel om te reageren, een melding te doen of vragen te stellen. Wij bieden een kijkje in de keuken. Sommige agenten zullen tijdens een surveillance foto's of filmpjes maken. De mensen kijken als het ware over onze schouder mee. Natuurlijk schenden we daarbij de privacy van mensen niet."